Erster 10-km-Lauf und Kind ist wieder gesund

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Das Rascheln der Blätter beim Laufen 

  2. Seilbahn fahren 

  3. Woche ist endlich vorbei

  4. Der erste Lebkuchen des Jahres

  5. Reha-Genehmigung 

  6. Bekocht werden 

  7. Fahrrad fahren in der Sonne

  8. Stellenangebot 

  9. Ersten 10-km-Lauf geschafft

  10. Tolle Kolleginnen

  11. Nochmal Kind sein auf leerem Kita-Gelände

  12. Erster Kuss

  13. Zum Champagner eingeladen werden

  14. Gespräch nach langer Funkstille

  15. Wochenende ohne Termine

  16. Kind ist wieder gesund 

  17. Spontan Knutschen 

  18. Urlaubspost 

  19. Mit den Eltern auf dem Sofa bei “Wer wird Millionär” mitraten

  20. Alte Bekannte neu kennenlernen

  21. Selbstgemachtes Quittengelee von Mama 

  22. Austern essen 

  23. Überraschender Anruf von Schulfreundin 

  24. In Ruhe im Souvenirshop stöbern

  25. Nach Magen-Darm zum ersten Mal Essen drin behalten

