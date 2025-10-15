Erster 10-km-Lauf und Kind ist wieder gesund
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Das Rascheln der Blätter beim Laufen
-
Seilbahn fahren
-
Woche ist endlich vorbei
-
Der erste Lebkuchen des Jahres
-
Reha-Genehmigung
-
Bekocht werden
-
Fahrrad fahren in der Sonne
-
Stellenangebot
-
Ersten 10-km-Lauf geschafft
-
Tolle Kolleginnen
-
Nochmal Kind sein auf leerem Kita-Gelände
-
Erster Kuss
-
Zum Champagner eingeladen werden
-
Gespräch nach langer Funkstille
-
Wochenende ohne Termine
-
Kind ist wieder gesund
-
Spontan Knutschen
-
Urlaubspost
-
Mit den Eltern auf dem Sofa bei “Wer wird Millionär” mitraten
-
Alte Bekannte neu kennenlernen
-
Selbstgemachtes Quittengelee von Mama
-
Austern essen
-
Überraschender Anruf von Schulfreundin
-
In Ruhe im Souvenirshop stöbern
-
Nach Magen-Darm zum ersten Mal Essen drin behalten