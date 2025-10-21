Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. lebenswert

  4. Lebenswertliste KW 43/2025

Die letzten Gartenblumen und verschmuste Katze

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Freunde, die Familie werden

  2. In Kissenburg lesen

  3. Herbstspaziergang im Wald

  4. Kurzurlaub an der Ostsee

  5. Endlich die Hausarbeit abgeben 

  6. Nach Kehlkopfentzündung wieder Stimme haben

  7. Ein Tag mit einer alten Freundin

  8. Am See sitzen

  9. Morgens Tee ans Bett bekommen 

  10. Ein Hörbuch beim Haushaltsmarathon

  11. Die letzten Gartenblumen

  12. „Vermisse dich“-Nachricht 

  13. Unerwartetes Kaffeekränzchen

  14. Verschmuste Katze

  15. Herbstferien genießen 

  16. Gute Freundin ist schwanger 

  17. Corona-Test ist wieder negativ 

  18. Nein sagen 

  19. Endlich wieder ein Buch lesen 

  20. Corona-Test ist wieder negativ 

  21. Wiedersehen nach über 20 Jahren 

  22. Eine Nacht durchtanzen 

  23. Eltern besuchen

  24. Kürbisfelder

  25. Schwester kommt nach Reha wieder nach Hause

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite