Die letzten Gartenblumen und verschmuste Katze
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Freunde, die Familie werden
-
In Kissenburg lesen
-
Herbstspaziergang im Wald
-
Kurzurlaub an der Ostsee
-
Endlich die Hausarbeit abgeben
-
Nach Kehlkopfentzündung wieder Stimme haben
-
Ein Tag mit einer alten Freundin
-
Am See sitzen
-
Morgens Tee ans Bett bekommen
-
Ein Hörbuch beim Haushaltsmarathon
-
Die letzten Gartenblumen
-
„Vermisse dich“-Nachricht
-
Unerwartetes Kaffeekränzchen
-
Verschmuste Katze
-
Herbstferien genießen
-
Gute Freundin ist schwanger
-
Corona-Test ist wieder negativ
-
Nein sagen
-
Endlich wieder ein Buch lesen
-
-
Wiedersehen nach über 20 Jahren
-
Eine Nacht durchtanzen
-
Eltern besuchen
-
Kürbisfelder
-
Schwester kommt nach Reha wieder nach Hause