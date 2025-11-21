Zum Hauptinhalt springen

  Startseite
  lebenswert

  Lebenswertliste KW 47/2025

Pizza mit Nachbar:innen und erster Zimtstern

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Ruhigen Abend haben

  2. Pizza mit Nachbar:innen 

  3. Etwas leckeres Essen

  4. Wieder auf dem Bauch schlafen nach der Entbindung 

  5. Im November schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt haben

  6. Für die Liebe kämpfen

  7. Direkt sein

  8. Spaghetti Carbonara

  9. Tröstendes Wort einer Freundin

  10. Erster Zimtstern

  11. Erste Plätzchen backen 

  12. Alte Lichterkette funktioniert

  13. Blumen verschenken

  14. Heißer Kakao

  15. Die letzten Birnen aufsammeln

  16. Frische Luft um halb 8 morgens

  17. Migräne ist vorbei

  18. Überraschende Frage im Guiness Buch der Rekorde

  19. Tatkräftiger Freund

  20. Winterreifen

  21. Sonntags lesen ohne Kinder 

  22. Weihnachtsbeleuchtung

  23. Für Konzert unter der Woche in eine andere Stadt fahren

  24. Gemeinsam Singen

  25. Wäsche direkt verräumen

