Pizza mit Nachbar:innen und erster Zimtstern
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
- Ruhigen Abend haben
Pizza mit Nachbar:innen
Etwas leckeres Essen
Wieder auf dem Bauch schlafen nach der Entbindung
Im November schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt haben
Für die Liebe kämpfen
Direkt sein
Spaghetti Carbonara
Tröstendes Wort einer Freundin
Erster Zimtstern
Erste Plätzchen backen
Alte Lichterkette funktioniert
Blumen verschenken
Heißer Kakao
Die letzten Birnen aufsammeln
Frische Luft um halb 8 morgens
Migräne ist vorbei
Überraschende Frage im Guiness Buch der Rekorde
Tatkräftiger Freund
Winterreifen
Sonntags lesen ohne Kinder
Weihnachtsbeleuchtung
Für Konzert unter der Woche in eine andere Stadt fahren
Gemeinsam Singen
Wäsche direkt verräumen