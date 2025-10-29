Zum Hauptinhalt springen

Zündende Idee und spontane Tanzeinlage

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Ein „War schön mit dir“

  2. In die Äste eines alten Baumes hochgucken

  3. Überrascht werden mit Friends-Figuren 

  4. Sonne zwischen Regenfeldern

  5. Kleines Erntedankfest am Acker

  6. Sich eine Massage gönnen

  7. Bogenschießen

  8. Ja sagen

  9. Alleine auf Partys gehen 

  10. Eine Frisur gemacht bekommen 

  11. Ring für sich selbst kaufen 

  12. Mario Kart spielen mit Kolleg:innen

  13. Päckchen mit der Post verschicken

  14. Erster Schnee

  15. Keine Kinder haben 

  16. Mit Mama ins Theater gehen

  17. Geburtstagsüberraschung

  18. Eine zündende Idee

  19. Ausflug zum Trödelladen

  20. Menschen, die mit ihrer Leidenschaft anstecken 

  21. Chai Latte auf der Couch trinken 

  22. Unkontrollierbarer Lachanfall 

  23. Spontane Tanzeinlage beim Wäscheaufhängen

  24. Nach fünf Jahren endlich den Keller aufräumen

  25. Schokolade auf der Türklinke

