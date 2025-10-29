Zündende Idee und spontane Tanzeinlage
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Ein „War schön mit dir“
-
In die Äste eines alten Baumes hochgucken
-
Überrascht werden mit Friends-Figuren
-
Sonne zwischen Regenfeldern
-
Kleines Erntedankfest am Acker
-
Sich eine Massage gönnen
-
Bogenschießen
-
Ja sagen
-
Alleine auf Partys gehen
-
Eine Frisur gemacht bekommen
-
Ring für sich selbst kaufen
-
Mario Kart spielen mit Kolleg:innen
-
Päckchen mit der Post verschicken
-
Erster Schnee
-
Keine Kinder haben
-
Mit Mama ins Theater gehen
-
Geburtstagsüberraschung
-
Eine zündende Idee
-
Ausflug zum Trödelladen
-
Menschen, die mit ihrer Leidenschaft anstecken
-
Chai Latte auf der Couch trinken
-
Unkontrollierbarer Lachanfall
-
Spontane Tanzeinlage beim Wäscheaufhängen
-
Nach fünf Jahren endlich den Keller aufräumen
-
Schokolade auf der Türklinke