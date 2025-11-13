Zum Hauptinhalt springen

Ausgetreckt auf dem Boden liegen und Medikament wirkt

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Erste Vanillekipferl

  2. Bensone Boone Konzert 

  3. Nur noch wenige Arbeitstage vor neuem Job 

  4. Barre

  5. Geburtstagskarte schreiben

  6. Kerze auf einem Stolperstein anzünden

  7. Ausflug ohne Baby

  8. Verständnisvoller Partner

  9. Keine Schwangerschaftsübelkeit mehr haben

  10. Mitarbeiter an der Kasse war nett 

  11. Leckere Frühstücksbowls der Tochter 

  12. Kleine Geschenke machen 

  13. Medikament wirkt 

  14. Freundeskreiszusammenführung 

  15. Schwieriges Vorhaben hat funktioniert 

  16. Erster Glühwein der Saison

  17. Neuer, feiner Espresso 

  18. Wanderfalke auf dem Gartentor

  19. Wellness-Wochenende

  20. Gemeinsam lachen und weinen 

  21. Ausgestreckt auf dem Boden liegen 

  22. Gottesdienst am Sonntag 

  23. Wochenende ohne Termine 

  24. Neue Wörter in der Vorlesung lernen

  25. Besuch von Kohlmeise

