Ausgetreckt auf dem Boden liegen und Medikament wirkt

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
- Erste Vanillekipferl
Bensone Boone Konzert
Nur noch wenige Arbeitstage vor neuem Job
Barre
Geburtstagskarte schreiben
Kerze auf einem Stolperstein anzünden
Ausflug ohne Baby
Verständnisvoller Partner
Keine Schwangerschaftsübelkeit mehr haben
Mitarbeiter an der Kasse war nett
Leckere Frühstücksbowls der Tochter
Kleine Geschenke machen
Medikament wirkt
Freundeskreiszusammenführung
Schwieriges Vorhaben hat funktioniert
Erster Glühwein der Saison
Neuer, feiner Espresso
Wanderfalke auf dem Gartentor
Wellness-Wochenende
Gemeinsam lachen und weinen
Ausgestreckt auf dem Boden liegen
Gottesdienst am Sonntag
Wochenende ohne Termine
Neue Wörter in der Vorlesung lernen
Besuch von Kohlmeise