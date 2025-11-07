Kompetente Behördenauskunft bekommen
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
1. Enkel haben
2. Ein Tag ohne Termine
3. Nicht nassgeregnet werden
4. Aufstehen und nichts tut weh
5. Kompetente Behördenauskunft bekommen
6. Vorfreude auf langen Urlaub im Süden
7. Mit dem Pilzkorb durch den Wald streifen
8. „Guten Morgen“-Nachrichten bekommen
9. Langer Spaziergang mit dem Rollstuhl an der frischen Luft
10. Viel Kleidung Second Hand verkaufen
11. Mit den Eltern auf dem Sofa bei “Wer wird Millionär” mitraten
12. Sich entschuldigen
13. Neuer Scrunchy
14. Im Dirndl im Regen tanzen (erst zur Wiesn)
15. Am See katern
16. Mamas neues Whatsapp-Profilbild
17. Menschen an der roten Ampel kennenlernen versacken
18. Igel im Garten entdecken
19. Schmetterlinge beobachten
20. Selbst angepflanztes Gemüse essen
21. Dem Butler eines Dudes dessen vergessene Sonnenbrille in die Hand drücken
22. Knuspriges Essen
23. Endlich zum Hip-Hop Kurs getraut
24. Mit Freundinnen Urlaub gebucht
25. Neuen Lieblingskuchen entdeckt