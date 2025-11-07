1. Enkel haben

2. Ein Tag ohne Termine

3. Nicht nassgeregnet werden

4. Aufstehen und nichts tut weh

5. Kompetente Behördenauskunft bekommen

6. Vorfreude auf langen Urlaub im Süden

7. Mit dem Pilzkorb durch den Wald streifen

8. „Guten Morgen“-Nachrichten bekommen

9. Langer Spaziergang mit dem Rollstuhl an der frischen Luft

10. Viel Kleidung Second Hand verkaufen

11. Mit den Eltern auf dem Sofa bei “Wer wird Millionär” mitraten

12. Sich entschuldigen

13. Neuer Scrunchy

14. Im Dirndl im Regen tanzen (erst zur Wiesn)

15. Am See katern

16. Mamas neues Whatsapp-Profilbild

17. Menschen an der roten Ampel kennenlernen versacken

18. Igel im Garten entdecken

19. Schmetterlinge beobachten

20. Selbst angepflanztes Gemüse essen

21. Dem Butler eines Dudes dessen vergessene Sonnenbrille in die Hand drücken

22. Knuspriges Essen

23. Endlich zum Hip-Hop Kurs getraut

24. Mit Freundinnen Urlaub gebucht

25. Neuen Lieblingskuchen entdeckt