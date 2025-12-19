Zum Hauptinhalt springen

  Startseite
  lebenswert

  Lebenswertliste KW 51/2025

Kleinanzeigen und endlich wieder Sonne

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Strickjacke stricken 

  2. Handgeschriebene Weihnachtskarten

  3. Mensa mit bestem Freund 

  4. Geschwister-Call

  5. Wiedersehen mit Studi-Freunden

  6. Weihnachstfeier mit dem Männerballett

  7. Endlich mal wieder Sonne

  8. Neue Tradition beschließen

  9. Singen 

  10. Alle wieder fit 

  11. Saunabesuch 

  12. 5km-Lauf 

  13. Erfolgreich abstillen

  14. Ehrenamt-Support der Feuerwehr 

  15. Auf Körper hören und sich krankschreiben lassen 

  16. Kompliment von fremden Person 

  17. Mandarinen

  18. Mutter-Tochter-Wellnesswochenende

  19. Reflektieren und Planen

  20. Gut sitzendes Abendkleid

  21. Sweeter Kleinanzeigen-Dialog 

  22. Warmes Bett 

  23. Gottesdienst in rheinischer Mundart

  24. Abends Weihnachtsbeleuchtung zählen 

  25. Laufen im Dunkeln und in der Ferne leuchten Häuser 

