Kleinanzeigen und endlich wieder Sonne
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Strickjacke stricken
-
Handgeschriebene Weihnachtskarten
-
Mensa mit bestem Freund
-
Geschwister-Call
-
Wiedersehen mit Studi-Freunden
-
Weihnachstfeier mit dem Männerballett
-
Endlich mal wieder Sonne
-
Neue Tradition beschließen
-
Singen
-
Alle wieder fit
-
Saunabesuch
-
5km-Lauf
-
Erfolgreich abstillen
-
Ehrenamt-Support der Feuerwehr
-
Auf Körper hören und sich krankschreiben lassen
-
Kompliment von fremden Person
-
Mandarinen
-
Mutter-Tochter-Wellnesswochenende
-
Reflektieren und Planen
-
Gut sitzendes Abendkleid
-
Sweeter Kleinanzeigen-Dialog
-
Warmes Bett
-
Gottesdienst in rheinischer Mundart
-
Abends Weihnachtsbeleuchtung zählen
-
Laufen im Dunkeln und in der Ferne leuchten Häuser