Frauensauna

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Hund und Kater mit im Bett

  2. Heated Rivalry

  3. Im Hörbuch abtauchen

  4. "Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst"

  5. Freier Freitag

  6. Ehrliche Kollegen

  7. Frauensauna

  8. Rückenschmerz lässt nach

  9. Tanzkurs

  10. Mädelsabend im Schlabberlook

  11. Den zukünftigen Hund kennenlernen

  12. Getraut, zum Community Rund zu gehen

  13. Klausur war nett gestellt

  14. Eine Massage

  15. Wanderung mit bester Freundin

  16. Zusammengezogen und alles fühlt sich richtig an

  17. Ein "Ich liebe dich" von Freunden

  18. Rundgang in der Kunstakademie

  19. Die ersten blühenden Krokusse

  20. Skiabfahrt der Frauen

  21. Granatapfelsaft

  22. Eine lange Umarmung

  23. Letzte Vorlesung vorbei

  24. Versöhnung nach Kontaktabbruch

  25. Gut sitzende Jeans gefunden

