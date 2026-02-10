Frauensauna
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Hund und Kater mit im Bett
-
Heated Rivalry
-
Im Hörbuch abtauchen
-
"Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst"
-
Freier Freitag
-
Ehrliche Kollegen
-
Frauensauna
-
Rückenschmerz lässt nach
-
Tanzkurs
-
Mädelsabend im Schlabberlook
-
Den zukünftigen Hund kennenlernen
-
Getraut, zum Community Rund zu gehen
-
Klausur war nett gestellt
-
Eine Massage
-
Wanderung mit bester Freundin
-
Zusammengezogen und alles fühlt sich richtig an
-
Ein "Ich liebe dich" von Freunden
-
Rundgang in der Kunstakademie
-
Die ersten blühenden Krokusse
-
Skiabfahrt der Frauen
-
Granatapfelsaft
-
Eine lange Umarmung
-
Letzte Vorlesung vorbei
-
Versöhnung nach Kontaktabbruch
-
Gut sitzende Jeans gefunden