Wie öffnet man eine Beziehung?

2. Schweigen ist Scheiße, Reden ist Gold

Wenn ihr eure Eskapaden jeweils mit euch allein ausmacht, ist die Beziehung früher oder später am Ende. In diesem Fall war die Öffnung nur der sanfte Vorbote des Todes. Ich will nicht direkt sagen, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin haarklein erzählen solltest, was genau der andere mit seiner Zunge so anstellt und in welchen Stellungen ihr es getrieben habt. Es kann aber ganz hilfreich sein. Erstens, wenn es deinen Liebsten scharf macht (solche Leute soll es ja geben). Und zweitens, wenn einen von euch die Angst vor dem Ausgeschlossen-Sein umhertreibt. Wissen ist Macht. Und falls eine oder einer von euch Machthunger verspürt, kann der durch das Teilen des Wissens sein Futter erhalten.

Andererseits kann Wissen auch die Eifersucht befeuern. Du könntest fragen: „Was? Sie bläst wie ein Göttin? Heißt das also, ich bin schlecht darin?“ Auch wenn all diese beschissenen kleinen Gedanken wunderbare Anlässe sein können, dich selbst und deine Komplexe besser kennen zu lernen, musst du dich ihnen nicht andauernd aussetzen. Ihr werdet euch also herantasten und ausprobieren müssen, wie viele Details Ihr euch zumuten könnt. Bleibt dabei ehrlich, wenn ihr gefragt werdet. Auch euch selbst gegenüber. Kein Zähne-Zusammenbeißen, bloß weil du von dir selbst oder dem anderen Großmut erwartest. Kein Wünsche-Verkneifen, bloß weil du dich deinem Partner oder deiner Partnerin nicht zumuten willst. Das heißt aber nicht, dass du deine Wünsche erfüllt bekommen musst.