Hetero-Frauen, beeinflussen euch Beziehungsklischees?

Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Ganz subtil und unreflektiert setzen sich bei vielen heterosexuellen Paaren Beziehungsklischees um, die an Gender geknüpft sind. Das zeigt sich unter anderem an der sogenannten Gender Care Gap, also der Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern und über Haushalte hinweg. Bei einer Studie des europäischen Gender Care Gap Project stellten die Forschenden kürzlich ebenfalls fest: Insbesondere, wenn von institutioneller Seite keine Infrastruktur geschaffen wird, die eine egalitäre Aufgabenverteilung ermöglicht, orientieren sich Paare an den bekannten Gendervorstellungen. Das spiegelt sich auch in meinem eigenen Erleben wieder. Am Ende ist es doch oft der Mann, der mehr arbeitet und verdient und die Frau, die sich mehr um den Haushalt kümmert und fürsorglicher ist. Sie hat es auf dem Schirm, Geschenke zu besorgen und an Geburtstage zu denken, doch noch schnell einkaufen zu gehen oder frisch zu kochen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nicht selten ergibt sich diese Aufteilung spontan und unreflektiert. Und meist leidet dann eher die Frau.