Was sind wir unseren Eltern schuldig?

Sich befreien und auf sich achten, ist doch auch ein Gedanke, der nur zu unserer modernen und westlichen Gesellschaft passt?

Das ist richtig. Das hat etwas damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft in erster Linie vom Individuum her denken und nicht die Gemeinschaft ins Zentrum stellen. Dabei wissen wir natürlich alle: Individuen sind auch abhängig von Gemeinschaft. Doch die Frage ist, was sozusagen der Ausgangspunkt ist für die Frage, was wir einander schulden – und da setze ich ganz im Sinne der Aufklärung beim Individuum an.