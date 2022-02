Horror-Date: Ringkampf im Bett

Wir lagen nackt aufeinander, als sie mir einen Befehl zurief: „Schlag mich!” Gut erzogen wie ich bin, gab ich ihr eine Ohrfeige, so hart, als würde ich ein Katzenbaby streicheln. „Härter!”Ich gehorchte. Aber Christina war gar nicht zufrieden mit meinem Job als „Domino“. Das zeigte sie mir, indem sie meine Brust mit einem Trommelfeuer von Schlägen traktierte. Ich starrte sie entgeistert an, sie schaute herausfordernd zurück. Wollte sie mich provozieren? Mich so dazu bringen, sie härter zu schlagen? Auf einmal spürte ich einen brennenden Schmerz in meiner linken Brustwarze. Christina hatte sie mit ihren Fingern wie einen Kreisel gedreht. Ich versuchte ihre Arme festzuhalten. Ich schrie sie an: „Hör auf damit!” Aus einem One-Night-Stand war ein Nahkampf im eigenen Bett geworden.