Horror-Party: Verbindungs-Fiasko mit Eifersuchtsdrama

Hirschgeweihe an der Wand, daneben eine viel zu große Diskokugel, Männer, die in lächerlich wirkenden Schärpen und Stiefeln herumschlendern: Ich bin auf einer Verbindungsparty – ohne wirklich zu wissen, was das eigentlich genau ist. Dass die Boys aussehen, als wären sie dem 18. Jahrhundert entsprungen, damit hatte ich nicht gerechnet. Denn was eine Verbindung genau ist, darüber habe ich mich erst nach dieser Party informiert. An besagtem Abend aber bin ich Studentin im zweiten Semester, meine beste Freundin Mina aus der Heimat ist zu Besuch und wir wollen endlich herausfinden, was hinter diesen mysteriösen Verbindungspartys steckt, von denen alle Studierenden immerzu reden.