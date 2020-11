Warum es immer noch einen Orgasm-Gap zwischen Männern und Frauen gibt

In der Wissenschaft gibt es verschiedene Theorien darüber, warum Frauen überhaupt Orgasmen haben. Die amerikanische Biophilosophin Elisabeth Lloyd beschreibt in ihrem Buch „The case of the female orgasm“ den weiblichen Orgasmus als funktionsloses Überbleibsel der fötalen Entwicklung, in etwa so wie die Brustwarzen bei Männern. Eine andere Theorie aus der Evolutionsbiologie von Mihaela Pavlicev und Günter Wagner geht davon aus, dass sich die Klitoris unserer Vorfahrinnen in der Vagina befand und der Orgasmus für den Eisprung notwendige Hormone freisetzte. Als Frauen dann mehr Zeit in sozialen Gruppen verbrachten, habe sich ein monatlicher Zyklus eingestellt, sodass nicht mehr bei jedem Sex ein Ei freigesetzt wurde. Die Klitoris habe sich daraufhin von ihrer ursprünglichen Position in der Vagina nach „außen“ bewegt. Der Orgasmus ist geblieben, der Weg zu ihm nicht.