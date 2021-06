Für Leonie sind englische Begriffe längst fester Teil ihrer Sprache. Doch so sehr sie sich über jeden Anglizismus freut, der eine Lücke in der deutschen Sprache füllt, so sehr hat sie immer wieder das Gefühl, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Warum Reinheitsgebote für Sprachen albern sind, erklärt sie im Video.