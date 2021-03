Hört auf mit euren „Warum es toll ist, Single zu sein“-Listen!

Was an den Listen außerdem auffällt: Sie richten sich besonders oft an Frauen. Und das macht alles nur noch schlimmer. Weil Frauen darin als Menschen dargestellt werden, die in einer Beziehungen keine sein können. Die mit Partner automatisch zu komplett unterdrückten, unfähigen und abhängigen Weibchen werden, die erst als Single wieder in den Genuss kommen, sich auf der Bettkante in Ruhe die Riemen ihrer Pumps zuzumachen und danach in der Küche eine zu rauchen. Diese endlich befreiten Frauen wurden in den Beziehungen, die in den Single-Listen abgelehnt werden, übrigens immer von Männern unterjocht.