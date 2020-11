Sagt öfter „Ist mir egal!“

Je älter ich werde, umso schlimmer wird diese Situation. Weil ich immer häufiger vor irgendwelche nebensächlichen Entscheidungen gestellt werde. Alles wird ständig und überall abgefragt: Was willst du essen, wann wollen wir los, wo sollen wir hingehen, wie viel Uhr passt dir am besten, in welcher Farbe soll’s sein, groß oder klein, morgen oder übermorgen, per Post oder per E-Mail, Skype oder Telefon, Fenster auf oder Fenster zu? Klassisches First-World-Problem, ich weiß – aber genau darum lautet meine Antwort ja auch so oft: „Ist mir egal!“ Mach halt einfach das Fenster zu oder schick mir einen Brief, ich sag dann schon, wenn mir das nicht passt!