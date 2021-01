Macht nett wieder nett!

Sprüche à la „Nett ist die kleine Schwester von Scheiße“ lassen sich am besten mit anderen Sprüchen vertreiben, zum Beispiel mit dem prägnanten „Seid’s freundlich“. Sticker mit dieser Aufschrift verteilte der Würzburger Student Julian Theis 2017 in seiner Stadt. Seine Aktion wurde in sämtlichen Medien als Kampagne gegen Unfreundlichkeit vorgestellt. Die Sehnsucht nach mehr Freundlichkeit ist also da.