Und weil mir die unendlichen Möglichkeiten zur Beschäftigung am Bildschirm dermaßen überbewusst sind, befinde ich mich im chronischen Nervositätszustand und bringe selten irgendetwas zu Ende. Die meisten Texte überfliege ich. Mehr als vier Absätze? Ist das euer Ernst? Glaubt ihr, ich bin unsterblich? Nächster Tab! Ein Verhaltensmuster, das sich längst auf meine Routine beim Lesen von Büchern ausgedehnt hat: Nach ein bis zwei Seiten juckt mich dermaßen die fear of missing out, dass ich checken muss, was woanders los ist. Und wenn da nichts los ist, brauche ich einen anderen Kick. Zur Not fange ich halt an, mein Zimmer aufzuräumen. Was nichts Schlechtes ist. Nur ist es eben nicht lesen. Manchmal kommt es mir vor, als hätte ich beinahe Angst vor der Ruhe, die mich beim Lesen erfasst – ich kenne sie nicht mehr, sie ist mir nicht mehr geheuer.