Moshpits an den Rand

Ich war zweimal in meinem Leben freiwillig in einem Moshpit. Im ersten ging mein Schuh kaputt, im zweiten mein Knöchel. Inzwischen fehlt mir jedes Verständnis für die Mosher. Muss ich mich auf einem Konzert erst verletzen, um richtig da gewesen zu sein? Macht das Spaß, wenn es wehtut? Ich weiß, ich muss nicht alles verstehen, was anderen Spaß macht, um es respektieren zu können. Den Reiz am Bouldern, Höhlentauchen oder an Heavy Metal verstehe ich auch nicht. Und manche Menschen mögen Schmerz. Akupunktur, Sado-Maso, Thai-Massagen – all das reizt mich nicht, aber ich respektiere, wen es reizt.