Warum Moshpits besser sind als ihr Ruf

Doch nicht jede Person teilt meine Liebe zu Moshpits. Einige fühlen sich durch den exzessiven und raumgreifenden Tanzstil gestört und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Oder haben Angst, unfreiwillig in einen Moshpit hineingezogen zu werden. So wie die Autorin dieses Stück. Auch das kann ich absolut nachvollziehen. Moshpits sind in der Tat nicht ungefährlich und besonders auf unerfahrene Konzertbesucher:innen können sie einschüchternd oder gar bedrohlich wirken. In der Regel lassen sie sich aber recht leicht umgehen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Moshpits formieren sich naturgemäß in der Mitte des Publikums, wo Menschendichte und Energielevel am höchsten sind. Wer unter keinen Umständen in einen Moshpit geraten möchte, sollte sich also eher am Rand aufhalten. Auch in den Reihen ganz vorne ist man einigermaßen sicher.