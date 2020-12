„Ja, also, das hab' ich dir gekauft, weil ich dachte…“

Ich werde so was sagen wie: „Ja, also, du hast doch mal gesagt, dass du nächstes Jahr gerne nach Südafrika fliegen würdest, und daran musste ich denken, als ich in dem Antiquariat bei mir um die Ecke dieses Buch gesehen habe, also, ich glaube, das ist aber auch ganz interessant, falls du doch nicht fliegst, ich fand es zumindest spannend, als ich reingeguckt habe und all die schwarz-weiß Fotos und so, und vorne steht auch eine alte Widmung drin, handschriftlich, guck mal…“