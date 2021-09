„Natürlichkeit“ ist eine Illusion

Und das heißt nicht, dass man nicht unterscheiden sollte zwischen Kategorien wie menschengemacht und nicht-menschengemacht, gesund und ungesund oder komplex und simpel. Nur, dass man dafür nicht von einem phantastisch-blütenreinen Urzustand des Menschen und der Welt ausgehen muss. Man kann auch einfach ganz unaufgeregt per trial and error testen, was funktioniert, und dann entscheiden, wie man leben will. Mal schauen, ob das hinhaut mit Polyamorie und Schlämmkreide. Wenn nicht, dann halt was anderes.