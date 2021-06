Warum eine Funktionsjacke aus den Neunzigern ein IT-Piece ist

Aber nicht nur Retro wird von unserer Generation gefeiert. Die Nuptse-Jacke funktioniert auch aus einem anderen Trend heraus: „Der Erfolg der Nuptse-Jacke ist ein Symptom davon, dass der Streetstyle seit zehn, fünfzehn Jahren wieder wichtiger wird“, sagt Jochen Strähle. Streetstyle ist ein Genre, das sich eben schon immer an der Hip-Hop-Kultur orientiert hat. Wer die Jacke heute trägt, spielt genau darauf an: „So we have these iconic people with that silhouette: The huge jacket and big boots. That’s New York“ erklärt der Fashion Experte Phillip T. Annand in einem Promovideo von TNF Japan, „like when the weather is bad, zero degrees, and you are walking to the train station“. Mode, die nicht vom Laufsteg kommt, sondern von der Straße.