Ist das (noch) normal?

Der Abgleich mit der Norm ist für Eltern allgegenwärtig. Das beginnt schon in der Schwangerschaft, in der man sich bei jedem Symptom fragt, ob das ein Grund zur Sorge sein könnte. Ist das Kind schließlich auf der Welt, ändern sich lediglich die Fragen: Ist es normal, dass das Baby so viel schreit? Ist es normal, dass die Windel schon so lange leer ist? Nach ein paar Monaten dann dreht sich alles um die körperliche Entwicklung (Ist es normal, dass mein Kind noch immer keine Zähne hat?), die motorischen Fähigkeiten (Ist es normal, dass es noch nicht laufen kann?) und das gezeigte Verhalten (Ist es normal, wegen solcher Kleinigkeiten auszuflippen?). Auch bei ärztlichen Untersuchungen wird darauf hin geprüft, ob sich das Kind normal entwickelt und altersgerecht auf Tests reagiert und in Gesprächen mit anderen Eltern dreht sich viel darum, was die Kinder schon können.