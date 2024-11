Mama Maus kocht, Papa Maus liest Zeitung

Nun sind viele Kinderbücher einfach schlecht gealtert und passen mit den Werten, die sie vermitteln, nicht mehr in unsere Gesellschaft – oder zumindest nicht zu dem Weltbild, das ich meinen Kindern mitgeben möchte. Das wissen auch die Verlage, die an Neuauflagen von Klassikern wie „Pippi Langstrumpf“ oder „Charlie und die Schokoladenfabrik“ bisweilen einige Änderungen vornehmen. Aus „enorm fett“ wird „kräftig“, Papa Langstrumpf zum „Südseekönig“, in Hörbüchern werden einige Charaktere nochmal neu ohne stereotypen Akzent eingesprochen.