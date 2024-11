Kranksein mit Kind ist doppelt hart

Seit ungefähr vier Wochen bin ich durchgehend krank: Erst eine Lungenentzündung, wegen der ich so stark husten musste, dass ich mir eine Rippe gebrochen habe (ja, das geht wirklich), auf die folgte dann eine starke Erkältung mit Gliederschmerzen und allem, was sonst so dazugehört. Und ich bin nicht die Einzige: Derzeit fühlen sich in meinem Umfeld viele Menschen schlapp, niesen oder husten. Kranksein ist wirklich ätzend. Mit Kindern krank zu sein, das ist absolut oberätzend. Denn für das Elternsein kann man sich nicht krankmelden. Mit Kindern krank zu sein, das heißt: Trotzdem früh aufstehen, kochen, Wäsche waschen, Ausflüge zum Spielplatz machen, aufräumen und erziehen.