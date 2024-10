Komm, ich erklär dir unser Baby

Nun bin ich nicht panisch überbehütend und mein Mann nicht riskierend unachtsam. Es sind Nuancen, die den Unterschied beim Umgang mit den Kindern machen. Aber das reicht, um vor allem in der Zeit, in der das neue Leben so zerbrechlich wirkt, den Weg für Parentsplaining (die genderneutrale Version) zu ebnen. Denn die Sorge, dem Kind könnte etwas zustoßen, ist besonders groß, während es in der Obhut von jemand anderem ist. Damit das nicht passiert, wird vielleicht ein bisschen mehr erklärt oder kontrolliert als nötig.