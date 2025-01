Sehnsuchtsort Büro

Im Englischen gibt es diesen Reim über Familienurlaube: „Family Vacation? Just parenting in another location!” Wer mit (kleinen) Kindern in den Urlaub fährt, nimmt die elterliche Verantwortung selbstverständlich mit, lässt die Unterstützung bei der Kinderbetreuung aber meistens zuhause. Es sei denn, Großeltern oder eine Nanny reisen mit. Immerhin: Je nach Unterkunft sparen sich Eltern im Urlaub zumindest das Kochen und Putzen und mancherorts ist auch für genug Spielkamerad:innen gesorgt. Wirklich relaxen können Eltern im Urlaub aber dennoch kaum. Wer nicht verreist, während die Kita geschlossen ist, der muss sich zusätzlich selbst um das Unterhaltungsprogramm für die Kinder kümmern und gleichzeitig den Haushalt schmeißen. So gesehen sind die Tage zwischen den Jahren nichts anderes als eine endlose Aneinanderreihung von Wochenenden: Tage, die keine durch Kita und Arbeit vorgegebene Struktur haben, an denen die Eltern allein die oft ununterbrochenen Bedürfnisse der Kinder befriedigen müssen und an denen kaum bis keine Zeit für selbstbestimmte Pausen und die eigenen Bedürfnisse bleibt.