Wie geht genderneutrale Erziehung?

In dieser Kolumne geht es um Schwangerschaft und Eltern-Sein, um die Hürden, das Glück, die Mythen rund ums Thema Baby. Unsere Autorin ist Mutter einer dreijährigen und einer neunmonatigen Tochter. Folge elf: Genderneutrale Erziehung.

Blättere ich durch unser Familienfotoalbum, kann ich ziemlich genau sehen, ab wann sich meine Tochter ihre Kleidung selbst ausgesucht hat. Solange die Auswahl der Outfits bei mir lag, trug sie vor allem Hosen, viel Grün und Rot, Dino-Prints. Fotos, auf denen meine Tochter zwei Jahre alt ist, zeigen diese Farbtöne aber kaum noch: Lila, rosa und pink müssen ihre Kleider (und am liebsten auch ihre Nägel, Ketten und Armbänder) heute sein, noch besser mit Einhorn-Print.

Dabei habe ich von Anfang an versucht, sie genderneutral zu erziehen. Soll heißen: Ihr Bagger und Spielwerkzeug ebenso anzubieten wie Puppe und Pferd, Fußball genauso zu zeigen wie Ballett. Sie nicht nur in Rosa-Rüschen-Kleidchen und pinke Bodys mit Schriftzügen wie „Be kind“ oder „Daddy’s little princess“ zu stecken. Nein, meine Tochter sollte auch „Roar like a dinosaur“ und „Big Explorer“ auf der Brust tragen. Dafür musste ich in die Jungsabteilung der Geschäfte, denn Kinderkleidung ist noch immer stark nach Geschlechtern getrennt und voll von Klischees. Lange trug meine Tochter einfach, was ich ihr anzog. Babys haben keinen eigenen Kleidungsgeschmack, es sollte nur gemütlich sein.