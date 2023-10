Was ein Baby alles verändert

Doch viel mehr als der neue Körper nehmen mich die psychischen Veränderungen ein. Seit der Schwangerschaft ist meine Tochter mein Lebensmittelpunkt. Ihre Bedürfnisse kommen immer an erster Stelle. Meine beste Freundin, mein Mann, jeder andere Mensch – sogar ich selbst – werden neben ihr immer den Kürzeren ziehen. Der Schauspieler Ryan Raynolds hat das sehr treffend beschrieben. In einer Late-Night-Show sagte er einmal über seine Frau Blake Lively: „I used to say to her, ‚I would take a bullet for you.‘ And the second I looked into that baby’s eyes, I knew in that exact moment that if we were ever under attack, I would use my wife as a human shield to protect that baby.“