Muttersein muss man lernen

Eine Geburt – selbst die sehnsüchtig erwartete Geburt eines Wunschkindes – kann außerdem tiefe psychische Wunden hinterlassen. Der sogenannte Babyblues, also ein Stimmungstief nach der Geburt, den mehr als die Hälfte der Mütter durchleben, ist hormonell bedingt und klingt normalerweise nach kurzer Zeit von selbst ab. Doch etwa zehn bis 15 Prozent der Mütter leiden an einer postpartalen Depression, auch Wochenbettdepression genannt. Mögliche Ursachen gibt es viele, von Problemen in der Beziehung über zu hohe Ansprüche an sich selbst bis hin zu einem traumatischen Geburtserlebnis. Das Krankheitsbild ist dabei schon so alt wie die Menschheit selbst – und in Deutschland die häufigste Todesursache für Mütter um die Zeit der Geburt.