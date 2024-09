Wie man im Alltag mit zwei Kindern ankommt

Ihretwegen zögerte ich die Fahrt zur Klinik heraus, denn ich wollte sie nicht mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen. Obwohl ich um ein Uhr morgens bereits regelmäßige Wehen spürte, hoffte ich darauf, noch einige Stunden warten und meine Tochter vielleicht sogar noch in die Kita bringen zu können. Die Geburt ihrer kleinen Schwester sollte keine negative Erfahrung für sie sein. Auch als die Wehen in so kurzen Abständen und so stark kamen, dass wir sofort in die Klinik hätten fahren sollen, bestand ich noch darauf, meine Tochter möglichst in Ruhe zu unseren Freund:innen zu bringen. Ich wollte dort warten, bis sie wieder eingeschlafen wäre. Am Ende mussten wir sie wach zurücklassen und kamen fast zu spät im Kreißsaal an.