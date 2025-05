Macht man mit Kindern nie wieder entspannt Urlaub?

Denn so hart das klingen mag: Urlaub mit Kindern ist einfach kein Urlaub. Zumindest nicht, wenn man darunter Erholung versteht. Den Job, Elternteil zu sein, nimmt man schließlich mit – nur übt man ihn nun vor einer anderen Kulisse aus. Da bleibt wenig Raum, um am Strand zu lesen, entspannt Essen zu gehen oder abends mal in einer Bar zu versacken. Stattdessen heißt es auch am schönsten Reiseziel: Früh aufstehen, Windeln wechseln, bespaßen, erziehen und am Abend beim Einschlafen helfen. Kein Wunder also, dass laut einer Umfrage 91 Prozent der befragten Eltern sich im Urlaub mit ihren Kindern nicht entspannen können.