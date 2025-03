Wer kann sich Kinder leisten?

Fast gleichgeblieben ist zwischen diesen Messungen allerdings der Anteil an den gesamten Konsumausgaben, den Eltern für ihre Kinder aufgebracht haben. Gut möglich also, dass folgende Anteile auch heute noch gelten und für eine aktuellere Abschätzung helfen könnten: Mehr als 20 Prozent der Konsumausgaben von Paarhaushalten gehen laut der Studie für ein Kind, mehr als 40 Prozent für drei Kinder drauf. Wer alleinerziehend ist, steckt sogar fast die Hälfte der Ausgaben in den Nachwuchs. Nun gibt es Daten aus 2022, laut denen Paare mit Kindern monatlich im Durchschnitt insgesamt 4000 Euro an Konsumausgaben haben. Rechnet man den Anteil für ein Kind aus, kommt man auf ungefähr 800 Euro im Monat.

Wohlhabende geben dreimal so viel Geld für ihre Kinder aus wie ärmere Eltern

Über diese Zahl würde eine Freundin von mir wohl nur lachen: Allein die Kita ihres Sohnes kostet sie monatlich 900 Euro, einen anderen Platz hat sie leider nicht bekommen. Immerhin: Der Staat unterstützt Eltern finanziell. Mit 250 Euro Kindergeld im Monat, dem Kinderfreibetrag bei der Steuer und möglichen Leistungen wie dem Wohngeld. Damit wird die finanzielle Belastung von Eltern zumindest etwas abgefedert. Vielleicht beruhigt es potenzielle zukünftige Elternteile zudem, dass die Kosten für ein Kind nicht einfach auf die bisherigen Ausgaben obendrauf kommen. Kinder verändern den Alltag, verändern, wie und wofür Geld ausgegeben wird. Seit ich Mutter bin habe ich deutlich weniger Ausgaben für Dinge wie Ausgehen, Cafébesuche, spontane Wochenendtrips mit Freund:innen. Da spare ich bares Geld, wenn man so will. Dafür fließt nun viel davon in Kinderbetreuung, Windeln und Pony-Zeitschriften.