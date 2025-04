Karriere mit Kind – wie können Mütter das schaffen?

Zwar geben viele Väter bei einer Befragung an, sich die Care-Arbeit gerechter aufteilen zu wollen. Aber nur 21 Prozent der Elternpaare setzen das auch so um. Das kann an unflexiblen Arbeitszeiten liegen, an Berufen oder Vorgesetzen, die ein Arbeiten in Teilzeit erschweren – oder an traditionellen Rollenbildern. Doch für viele Paare ergibt es auch rein finanziell Sinn, dass die Mutter zuhause bleibt, während der Vater weiter Karriere macht. In den allermeisten Paarhaushalten ist der Mann der Hauptverdiener. Würde er seine Arbeitszeit zugunsten der Kinder reduzieren, würde dem Haushalt viel mehr Geld fehlen. Also reduziert die Frau ihre Arbeitszeit – und in Teilzeit lässt sich hierzulande nur in wenigen Unternehmen Karriere machen.