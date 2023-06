Und trotzdem darf ich mich eigentlich wirklich nicht beschweren. Denn am Ende, nach acht Monaten voll Nervosität, Anspannung, Geheimniskrämerei, Vorfreude und Enttäuschung, gehöre ich ja zu den vom Glück geküssten Menschen, die relativ unkompliziert schwanger geworden sind. Es war unser Hund, der mich dazu brachte, den Test zu machen, der endlich „positiv“ anzeigen sollte. Zu dieser Zeit hatte ich schon so große Angst vor einer erneuten Enttäuschung, dass ich das Testen so lange wie möglich herauszögerte. Ich wollte nicht wieder wegen einer zu spät einsetzenden Periode zehn Euro aus dem Fenster werfen. Doch Hunde haben – wie auch Katzen – einen sehr feinen Geruchssinn. Und Schwangere, die einige tiefgreifende hormonelle Veränderungen durchleben, riechen anders. Die Tiere können unsere Schwangerschaften also wortwörtlich riechen, sogar, bevor das Hormonlevel im Urin hoch genug für einen herkömmlichen Test ist. Als unser Hund mich also plötzlich keinen Schritt mehr ohne ihn gehen ließ und permanent wie verrückt an mir schnüffelte, machte ich den Test doch schon früher. Und erhielt an dem Tag, an dem meine Blutung hätte starten sollen, das lang ersehnte Ergebnis: Endlich schwanger!

Die ersten Schwangerschaftswochen waren in meinem Fall die absolute Hölle