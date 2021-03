„Ich habe einem Arschloch gesagt, dass er ein Arschloch ist“

Wobei: Die CSU hat gerade ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 eingefahren, vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Angela Merkel sich langsam von ihren Ämtern verabschiedet. Das Konservative, gegen das du immer gekämpft hast, scheint zu bröckeln. Macht dich diese Entwicklung froh?

Ja, mei, lass mich das so sagen: Ich habe die letzten Jahre, immer im negativen Zusammenhang, diesen einen Satz gehört: Wir schaffen das. Aber alle haben Merkels Zusatz vergessen: Wir schaffen das gemeinsam! Was sind denn eine Million Flüchtlinge, wenn man sie auf ganz Europa verteilt? Nichts. Aber wenn ich die alle in eine Turnhalle in einem Dorf stecke, dann brauch ich mich nicht wundern, wenn dort Probleme entstehen. Stellt dir mal vor, du lebst mit 800 Leuten in einer Turnhalle. Und benutzt zwei Toiletten.