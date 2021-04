Was bringen feministische Netzwerke?

Nur 30 Prozent aller Führungskräfte in Deutschland sind Frauen. Die spanische Medizinerin und Managerin Belén Garijo, die ab dem 01. Mai Vorstandsvorsitzende von Merck wird, ist die einzige Frau, die einen DAX-Konzern alleine leitet. Nicht nur Zahlen wie diese zeigen, dass auch im Jahr 2021 Frauen in der Arbeitswelt noch immer nicht die gleichen Chancen haben wie Männer. Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, Schwarze Frauen und Frauen of Color sind noch weniger vertreten als weiße Frauen.