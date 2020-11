Wieso engagieren sich so viele junge Frauen fürs Klima?

Interessieren sich Frauen mehr für das Klima als Männer? Warum sonst engagieren sich in ganz Europa mehr Frauen bei Fridays for Future als Männer? Eva und Caro erzählen, warum sie sich bei der Klimabewegung engagieren, warum sie darauf achten, dass Männer sich nicht in öffentlich-wirksame Posten drängen und warum FFF trotzdem ein Problem mit Diversität hat.