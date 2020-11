Sollten Frauen für den Feminismus Chefinnen werden?

In den Führungsetagen sitzen in Deutschland vor allem weiße Männer. Frauen, People of Color oder trans Personen dagegen eher selten. Wollen junge Frauen deswegen eher Karriere machen? Fühlen sie vielleicht sogar eine Verantwortung und haben das Gefühl, dass sie des Feminismus wegen Chefinnen werden sollten? Darüber sprechen Christopher und Sophie in dieser Folge mit einer, die es wissen muss: ihrer Chefin Charlotte Haunhorst.