„Ich bin ein ungewolltes Kind“

‚Gottgewollt‘ – Dieses Wort verwenden Abtreibungsgegner ständig, auch letztens in einem Youtube-Video, das ich gesehen habe. Das macht mich unfassbar wütend. Denn es reicht nicht, wenn ein Kind gottgewollt ist. Es muss auch irdisch gewollt sein. Wenn dich auf der Erde keiner will, spürst du das in jedem Knochen, den du hast. In jedem Schritt, den du gehst.