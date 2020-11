„Ich müsste einen Haushaltsgegenstand benutzen, um abzutreiben“

Auch wenn Kate mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts gerechnet hat, kann sie es nicht fassen: „Ich bin so wütend und möchte weinen.“ So geht es auch dem demonstrierenden Mikołaj: „Meine Gefühle sind alle durcheinander geraten. Die Situation ist wirklich übel.“ Übel findet Mikołaj auch die anhaltenden Kontrollen durch die Polizei bei Pro-Choice-Demos. „Noch vor ein paar Wochen habe ich mich sicher gefühlt, wenn die Polizei in meiner Nähe war. Jetzt beunruhigt mich die Situation. Ich weiß nicht, was passieren wird, man kann sich nicht sicher sein, wie sich die Beamt*innen verhalten werden. Mit jedem Tag werden wir mehr zu einem Polizeistaat.“ In Krakau blieb es an diesem Abend friedlich, doch in Warschau trieb die Polizei die Demonstrierenden mit Pfefferspray und unter Anwendung von körperlicher Gewalt auseinander.