„Es braucht einen Aktionsplan gegen anti-schwarzen Rassismus“

Mit dem „Afrozensus“ wurden 2020 zum ersten Mal Diskriminierungserfahrungen Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen – Personen, die nicht in Afrika leben, aber eine afrikanische Herkunft und ein gemeinsames kulturelles Erbe haben – statistisch erhoben. 6000 in Deutschland lebende Teilnehmer:innen wurden in einer nicht repräsentativen Online-Umfrage zu ihren Realitäten in 14 unterschiedlichen Lebensbereichen befragt. Seit Kurzem liegt der 300 Seiten lange Bericht vor.

Wir haben Teresa Bremberger, 30, zu den Ergebnissen befragt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei „Citizens For Europe“ (CFO) und war die Projektleitung des Afrozensus bei „Each One Teach One“ (EOTO), einer Organisation, die sich für das Empowerment Schwarzer Menschen in Deutschland einsetzt. Den Afrozensus führte EOTO gemeinsam mit CFO und dem „Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung“ durch. Finanziert wurde das Projekt von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.