„Politiker*innen tun mitunter so, als ob es uns nicht gibt“

Was genau bedeutet das „Afro“ in Afrozensus?

Afrozensus deshalb, weil sich die Studie an die Menschen richtet, die sich von der Bezeichnung „Schwarz“, „afrikanisch“ und/oder „afrodiasporisch“ angesprochen fühlen. Dabei geht es um Menschen mit einem Bezug zum afrikanischen Kontinent oder mit familiären Verbindungen in die unterschiedlichen, teils jahrhundertealten afrikanischen Diasporas weltweit. Wir sprechen mit der Umfrage gezielt diese Menschen an, weil sie einem spezifischen Rassismus begegnen, der sich vom Rassismus gegenüber anderen People of Color unterscheidet. Diese geteilte Erfahrung ist auch ein wichtiger Bezugspunkt für das UN-Jahrzehnt, dass sich eben an all die genannten Gruppen richtet.