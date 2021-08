„Warum zur Hölle sollten Emotionen falsch sein?“

Wie definierst du Identitätspolitik?

Auf jeden Fall anders als die, die sie kritisieren. Bei denen klingt es immer so, als ginge es darum, wie es mir morgens beim Aufstehen ging und warum sich nicht die ganze Welt um mich dreht, obwohl ich Schwarz bin. Das ist respektlos gegenüber all den Menschen, die für die Schwarze Bürger*innenrechtsbewegung krasse Kämpfe gekämpft haben, und gegenüber allen Gruppen, die am Ende des Tages Menschenrechtspolitik machen. Eigentlich wissen wir doch alle, dass hier, in einem so reichen Land, viele schon am Anfang ihres Lebens aufgrund bestimmter Merkmalen durchs Raster fallen – weil ihre Eltern keine Kohle haben, weil sie von Rassismus betroffen sind, weil sie eine Behinderung haben. Trotzdem heißt es in der Debatte oft einfach nur: „Stellt euch nicht so an!“