Sich zurückzuziehen ist keine Option

Esma und Zumretay lassen sich davon nicht abhalten. Im April 2022 zum Beispiel startete Esma die Kampagne „What if it happened to you“. Mit ihrer Gruppe stellte sie in Frankfurt, München und Köln mehrere Spiegel mit QR-Codes und Zitaten wie „Wer schweigt, ist Teil des Problems“ auf. Die Spiegel standen auf belebten Straßen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Der QR-Code führte direkt auf die Website der Initiative. Regelmäßig organisiert Esma mit ihrer Gruppe außerdem Demos in Großstädten und postet Vlogs auf Tiktok und Instagram. Was sie tut, fällt auf: Auf Demonstrationen stünden regelmäßig chinesische Männer in schwarzen Anzügen mit Aktenkoffern, die Fotos von den Demonstrierenden machen. Eine Zeit lang hätten sich deswegen viele Teilnehmende verhüllt und blaue Masken getragen. „Jetzt trauen wir uns ohne die Maske raus.“ Viele Demonstrierende wollen nun ihre Gesichter zeigen und nehmen es in Kauf, nie wieder in China einreisen zu können oder mit ihren Verwandten zu sprechen. Das letzte Mal war Esma mit sieben Jahren in der Heimat ihrer Eltern und besuchte dort ihre Verwandten