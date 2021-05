Asiatinnen bekamen selten so viel Aufmerksamkeit wie jetzt

Erstens hatte ich nicht damit gerechnet, diese vietnamesische Nationaltracht jemals mal auf einem roten Teppich zu sehen. Zweitens ist Trans Rolle in einem so großen Disney-Franchise eine beeindruckende Errungenschaft, besonders für eine Frau of Color. Drittens wirkte ihr Auftritt noch dazu wie der Sieg eines Kampfes: Nachdem sie – als erste Frau of Color in den Star-Wars-Filmen – online rassistisch und sexistisch attackiert worden war, hatte sie sich 2018 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. „Raya“ ist also ein starkes Comeback. Und es gab auch einen vierten Grund, warum mir dieses Foto Tränen in die Augen trieb: Es war endlich mal wieder eine positive Nachricht. Und davon gab es gerade für Südost- und Ostasiat*innen zuletzt nicht so viele.