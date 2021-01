„Wir Belaruss*innen im Ausland fühlen uns wie Verräter*innen”

„Was ich gemacht habe, war untypisch für mich, es war untypisch für uns alle. Aber wir mussten unsere Ängste überwinden“, sagt Yanna. In den Tagen nach der Wahl, als Sicherheitskräfte und Demonstrierende nachts gegeneinander auf den Straßen kämpften, ging auch sie große Risiken ein. Um die nächtliche Gewalt zu stoppen, organisierte sie mit einer Freundin über Telegram die ersten Frauenproteste in Minsk, am helllichten Tag, für alle sichtbar auf dem zentralen Komarowka-Markt. Yanna erinnert sich noch an die Aufregung, als schon bald nach dem Aufruf über 8000 Frauen im Chat ihre Nachrichten mitlasen – und die Panik, als eine andere Aktivistin erwähnte, wie viel Verantwortung die Organisator*innen der Frauenproteste tragen, wie die Regierung sie für ihre Taten mit Gefängnis bestrafen würde. Trotzdem machte Yanna weiter, organisierte neue Proteste in Minsk und überlegte sich andere Demonstrationsmöglichkeiten. In den Telegram-Gruppen verschleierte Yanna ihre Identität. Während große Oppositionspolitiker*innen verhaftet wurden oder sich ins Exil flüchteten, schützte sie diese Anonymität – vorerst. Doch nach ein paar Wochen musste auch Yanna zurück nach Polen, ihr Mann hatte Angst um sie und im Job wurde sie gebraucht. In den ersten Wochen zurück in Polen konnte Yanna kaum klar denken. Gerade war sie noch mitten in einer Revolution, jetzt war sie wieder Lehrerin. Wie sollte das gehen?