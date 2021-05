„Es gibt jetzt keinen Ort mehr, wo man noch sicher ist“

Unterkriegen lassen will sich Oli von der Einschüchterung nicht, im Gegenteil. Lukaschenkos Angriff hat neues Feuer in die Protestbewegung im Exil gebracht. „Am Sonntag ziehen wir in einem Protestmarsch durch Krakau. Um auf unsere Situation aufmerksam zu machen, aber auch damit alle Belaruss*innen in Krakau merken, dass sie nicht alleine sind“, sagt Oli. Im Sommer war Oli noch optimistisch, dass der Kampf für ein freies Belarus schnell zu Ende gehen wird. Heute klingt sie müde. „Im August als wir protestierten, haben wir uns gefühlt, als ob wir schon gewonnen hätten. Wir waren so glücklich.“ Vielleicht, sagt sie, seien sie damals etwas naiv gewesen. Lukaschenko herrscht seit 26 Jahren, ein Regime zu stürzen kann lange dauern. Doch die Hoffnung bleibt. „Ich denke, die Entführung war ein Fehler von Lukaschenko. Jetzt ist Belarus komplett isoliert. Ich bin mir sicher, dass das System kollabieren wird. Der Wirtschaft geht es schon so schlecht, das wird keine fünf Jahre mehr dauern. Wir dürfen nicht aufgeben.“